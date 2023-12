Produits chimiques: 18% d'articles en infraction avec la règlementation (Echa)

(AOF) - L’agence européenne des produits chimiques (Echa) rapporte qu’une enquête a révélé des niveaux excessifs de substances chimiques dangereuses, telles que le plomb et les phtalates, dans un petit cinquième de produits vendus aux consommateurs. Au total, 18 % des 2400 produits inspectés par les autorités nationales de 26 pays de l’Union étaient en infraction avec la législation de l'Union européenne. L’agence cite parmi les types de produits les plus fréquemment en infraction les appareils électriques tels que les jouets électriques, les chargeurs, les câbles et les écouteurs.

52 % de ces produits ont été jugés non conformes, principalement en raison de la présence de plomb dans les soudures, de phtalates dans les pièces en plastique souple ou de cadmium dans les circuits imprimés.

Les équipements sportifs tels que tapis de yoga, gants de vélo, ballons ou poignées en caoutchouc d'équipements sportifs, arrivent en deuxième position, avec 18 % de produits non conformes, principalement en raison de la présence de PCCC (paraffines chlorées à chaîne courte) et de phtalates dans le plastique souple et de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dans le caoutchouc.

Les jouets viennent en troisième position, avec notamment les jouets de bain ou aquatiques, les poupées, les costumes, les tapis de jeu, les figurines en plastique, les jouets de bricolage, les jouets d'extérieur, le slime et les articles de puériculture. En cause ici aussi les phtalates présents dans les pièces en plastique souple, mais aussi d'autres substances soumises à restriction, telles que les HAP, le nickel, le bore ou les nitrosamines.

Les produits de mode tels que les sacs, bijoux, ceintures, chaussures et vêtements présentent 15 % de produits jugés non conformes en raison des phtalates, du plomb et du cadmium qu'ils contenaient.