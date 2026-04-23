Procter & Gamble : hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice par action

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23 avril - ** Les actions de Procter & Gamble PG.N ont progressé de 1,8% jeudi, le fabricant de biens de consommation ayant annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice par action en hausse lors de la publication de ses résultats trimestriels avant la clôture des marchés vendredi

** Les analystes s'attendent à ce que le groupe publie un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 20,50 milliards de dollars, avec un BPA ajusté de 1,56 $ contre 1,54 $ l'année précédente, selon LSEG ** Les investisseurs se concentreront probablement sur les détails de la demande et les nouvelles pressions sur les coûts dues à la guerre en Iran

** Le chiffre d'affaires de l'entreprise a manqué les estimations du dernier trimestre en raison de la faiblesse des dépenses de consommation et de la baisse des volumes, bien que l'activité beauté ait montré de la vigueur

** Morgan Stanley a réduit jeudi ses prévisions sur l'action à 166 $ contre 175 $

** La médiane des prévisions à 12 mois est de 166 $; l'action était à 145,41 $ à la fin de l'année

** L'action PG a progressé d'environ 1,5 % depuis le début de l'année, par rapport à la hausse de 1,8 % du Dow Jones