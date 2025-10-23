Procter & Gamble devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires en glissement annuel lors de la publication de ses résultats vendredi

23 octobre - ** Les actions de Procter & Gamble Co. PG.N ont baissé légèrement jeudi, à contre-courant du marché général, la société de biens de consommation devant annoncer un chiffre d'affaires légèrement plus élevé d'une année sur l'autre lorsqu'elle publiera ses résultats trimestriels avant la cloche vendredi

** Le Dow Jones était en hausse de 0,4% sur la séance

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 22,2 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, contre 21,7 milliards de dollars il y a un an, et à un bénéfice par action ajusté de 1,90 $, contre 1,93 $ au cours de la période précédente, selon LSEG ** En juillet, Procter & Gamble a prévu des résultats annuels largement inférieurs aux estimations et a déclaré qu'il augmenterait les prix de certains produits aux États-Unis.

** La médiane des prévisions à 12 mois sur PG est de 171,00 $; le titre était à 152,06 $ en dernier

** Les recommandations des analystes comprennent 16 cotes " achat fort " ou " achat " et 11 cotes " maintien " - LSEG

** PG est en baisse d'environ 9 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 10 % pour le Dow Jones industrial average .DJI .