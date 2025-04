Procter & Gamble: augmentation de 5% du dividende information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 10:49









(CercleFinance.com) - Procter & Gamble annonce que son conseil d'administration a décidé d'une augmentation de 5% de son dividende trimestriel à 1,0568 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement à compter du 15 mai prochain.



Le groupe de produits de consommation courante rappelle avoir versé un dividende pendant 135 années consécutives depuis sa constitution en 1890 et avoir augmenté son dividende pendant 69 années de suite.



'Cela renforce notre engagement à restituer des liquidités aux actionnaires, dont beaucoup comptent sur les revenus stables et fiables tirés de leur investissement dans P&G', ajoute le détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B.





Valeurs associées PROCTER&GAMBLE 158,300 USD NYSE -1,18%