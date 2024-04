Prochaine nomination de Thomas Felfeli au poste de Directeur Général

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, annonce la nomination de Thomas Felfeli au poste de Directeur Général du Groupe sous réserve de la décision du Conseil d’Administration qui se tiendra le 2 mai 2024.

Joseph Felfeli, fondateur et actuel Président Directeur Général conservera ses fonctions de Président du Conseil d’Administration, afin d’accompagner dans les meilleures conditions cette évolution de la gouvernance.

Thomas Felfeli, 34 ans, a rejoint Acteos en 2010, d’abord en Allemagne puis en France pendant 11 ans. Au cours de cette période, Thomas Felfeli s’est pleinement investi au sein de la Direction Marketing et Commerciale du Groupe.

Thomas Felfeli déclare : "Cette prochaine nomination à la tête de l’entreprise familiale que je connais intimement me remplit d'enthousiasme et d'engagement. Ma mission première est de mettre en place une organisation et des processus efficaces, visant à fidéliser nos clients tout en développant de nouveaux comptes. La croissance et la rentabilité de l’entreprise sont mes priorités. J’aurai également à cœur de contribuer activement à la stratégie produit, en mettant l'innovation au cœur de la stratégie afin de tracer une voie prospère pour l'avenir de notre entreprise".

La nouvelle Direction aura pour mission d’accélérer la prise de parts de marché sur la nouvelle génération de solutions TMS, WMS et FPS.