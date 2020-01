Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Processus israélo-palestinien : Macron "croit en deux souverainetés"-Le Figaro Reuters • 30/01/2020 à 19:11









PARIS, 30 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron déclare, dans Le Figaro à paraître vendredi, "croire en deux souverainetés" dans le cadre d'un règlement de paix israélo-palestinien. La position jusqu'ici intangible de la France est "la solution de deux Etats, en conformité avec le droit international et les paramètres internationalement agréés", aux fins d'une paix juste et durable au Proche-Orient. Prié de dire s'il partage cette conviction, le président français déclare : "Je crois en deux souverainetés". Le chef de l'Etat réagit également au plan de paix présenté mardi par le président américain Donald Trump, soulignant qu'"il faut être deux pour faire la paix". "On ne peut y parvenir avec une seule partie". (John Irish et Sophie Louet, édité par Bertrand Boucey)

