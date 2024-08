Prix du carburant : les abonnés électricité et gaz de TotalEnergies pourront payer moins cher

Le plafond tarifaire de 1,99€/litre pratiqué à la pompe sera abaissé de cinq centimes pour les particuliers détenteurs d'un contrat Electricité et Gaz avec l'énergéticien.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Une ristourne pour la rentrée. TotalEnergies a annoncé mardi 27 août qu'il allait proposer un plafond légèrement plus avantageux pour le prix à la pompe de ses carburants à ses clients électricité et gaz.

"A partir du 2 septembre, tous les clients particuliers Electricité et Gaz de TotalEnergies en France bénéficieront d'un prix plafond de 1,94 euro/litre au lieu de 1,99 euro/litre pour tous les carburants en station", a annoncé le géant français dans un communiqué.

TotalEnergies compte actuellement 4 millions de clients particuliers pour le gaz ou l'électricité, selon le groupe. La mesure n'aura dans l'immédiat que peu d'impact sur le pouvoir d'achat de la majorité des clients : le prix du litre de gazole était en France en moyenne de 1,63 euro et celui du litre de Super Sans plomb 95 de 1,78 euro au 23 août, selon le dernier relevé de la direction générale de l'énergie et du climat, qui dépend du ministère de la Transition écologique.

Les prix ont baissé, mais restent disparates

Mais les prix sont variables d'une station à l'autre. Au 26 août, près d'un tiers des stations du groupe affichaient des prix à la pompe supérieurs à 1,94 euro, principalement "en zones rurales et sur les autoroutes, là où les coûts d'approvisionnement des carburants sont plus élevés pour des raisons logistiques et d'exploitation", a précisé TotalEnergies.

Les prix pourraient continuer à grimper et toucher plus de stations, compte tenu de la volatilité des cours du pétrole, qui ont flambé ces dernières semaines, principalement en raison des craintes géopolitiques au Proche-Orient qui menacent l'approvisionnement de la région.

"Parmi nos 4 millions d'abonnés, ceux qui habitent essentiellement les campagnes ou qui vont sur les autoroutes (...) profiteront du 1,94 au lieu du 1,99 (...) Il y a des disparités sur le territoire et (...) c'est une mesure qui protège le pouvoir d'achat", a déclaré mardi le patron du groupe, Patrick Pouyanné, sur BFMTV .

La mesure d'abaissement du plafond pour les abonnés du groupe avait été évoquée par M. Pouyanné début juillet, lors des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Il avait alors évoqué la "colère qui monte", relative aux prix de l'énergie, sur fond de montée de l'extrême-droite, entre les deux tours des élections législatives.

Pour bénéficier de cette mesure, il suffit aux clients de présenter leur carte de fidélité (carte Club) TotalEnergies "et le plafond de 1,94 euro/litre s'appliquera immédiatement sur leur ticket de caisse", a indiqué TotalEnergies.

Patrick Pouyanné a par ailleurs indiqué que le prix plafond à 1,99 euro le litre de carburant pratiqué pour tous les clients dans les stations du groupe continuerait en 2025: "le 1,99 continue en 24, il continuera en 25", a-t-il affirmé. Le groupe n'a jamais livré de chiffre sur le coût éventuel de cette mesure, mise en oeuvre pour la première fois en 2023, quand les prix étaient très élevés.