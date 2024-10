Private Corner : un nouveau fonds exposé à la stratégie secondaire de Partners Group

(AOF) - Private Corner lance le fonds Partners Group Secondary VIII Strategy exposé au 8è millésime de la stratégie secondaire de Partners Group, gérant européen de premier plan sur le marché des actifs privés. Private Corner Secondary VIII Strategy permet aux investisseurs privés, à travers leurs conseillers en gestion de patrimoine et de fortune, d’investir, à partir de 100 000 euros, dans une stratégie de private equity secondaire éprouvée, diversifiée et déjà partiellement investie.

“Le marché actuel du secondaire est en forte croissance avec des volumes qui ont cru de 325% ces 10 dernières années et qui devraient continuer à croître, poussés par la baisse des volumes de distribution et la hausse du coût du capital. Ce marché est, par ailleurs, particulièrement résilient et affiche des performances constantes à travers les cycles. Ces éléments en font une classe d'actifs particulièrement adaptée en cœur de portefeuille dans une allocation globale", a déclaré Estelle Dolla, Présidente et cofondatrice de la société de gestion digitale dédiée aux actifs privés.