Private Corner lance US Midcap Buyout Strategies

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale française dédiée aux actifs non cotés à destination des spécialistes de la gestion privée, annonce le lancement de US Midcap Buyout Strategies. Il s'agit d'un fonds de fonds de private equity dédié au segment du buyout mid-cap américain, l’un des marchés les plus compétitifs et sélectifs du private equity mondial. US Midcap Buyout Strategies a pour objectif d'investir dans une sélection de 5 à 10 fonds de mid-cap américains. Ce fonds de fonds devrait être ouvert à la commercialisation jusqu’à l’été 2027.

Le marché américain du buyout mid-cap se caractérise par un niveau d'accès particulièrement restreint. La majorité des fonds les plus performants sont sursouscrits, très majoritairement détenus par des investisseurs institutionnels historiques, et difficilement accessibles sans relation de long terme et présence locale.

Dans ce contexte, Private Corner a noué un partenariat stratégique structurant avec Neuberger Berman, l'un des acteurs mondiaux de la gestion d'actifs alternatifs, pour le lancement de ce fonds de fonds, afin de bénéficier d'un accès privilégié à cet écosystème.

Neuberger Berman intervient en tant que conseiller stratégique, en charge du sourcing et de l'analyse approfondie des opportunités.

Avec ce lancement aux côtés de Neuberger, Private Corner poursuit sa mission : permettre aux investisseurs patrimoniaux d'accéder, dans des conditions institutionnelles, aux grandes expertises mondiales des marchés privés.

"Le lancement de ce fonds s'inscrit dans un contexte macro-économique marqué par une forte incertitude politique et commerciale aux États-Unis, résultant notamment des orientations protectionnistes et des politiques tarifaires actuellement mises en œuvre. Si ces facteurs créent des tensions à court terme sur les marchés publics, ils soulignent aussi l'importance d'une allocation long terme structurée et d'une expertise de sélection robuste", a expliqué Estelle Dolla, présidente de Private Corner.