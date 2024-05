Private Corner lance une nouvelle stratégie de dette privée

(AOF) - Private Corner (première société de gestion digitale française dédiée aux actifs privés) élargit son offre et lance un nouveau fonds exposé aux stratégies "Capital Solutions" éprouvées de Arcmont Asset Management et CVC Capital Partners, deux leaders anglo-saxons de premier rang dans l'industrie du private equity et de la dette privée.

Ce fonds nommé "Global Private Debt Strategies" permettra à la clientèle privée, à travers leurs conseillers financiers et à partir de 100 000 euros, d'accéder à cette classe d'actifs, et plus spécifiquement à deux stratégies éprouvées en matière de "Capital Solutions" : CVC Credit Capital Solutions III, fonds géré par CVC Capital Partners, et Capital Solutions Fund II, géré par Arcmont Asset Management.

Avec leur stratégie "Capital Solutions", les équipes de gestion proposent aux entreprises des financements plus flexibles et calibrés selon leurs besoins spécifiques. Il s'agit d'une stratégie de crédit "opportuniste" qui permet de bénéficier d'un coussin de protection à la baisse et de rendements attractifs moyennant des risques pondérés dans tous les environnements de marché.

Avec une taille cible de 50 millions d'euros, le fonds Global Private Debt Strategies est exposé aux stratégies de deux leaders européens sur le marché profond et résilient du mid-market et de l'upper mid-market.

Il investira dans 50 à 80 sociétés tous secteurs confondus et à dominantes européennes (70%, 30% US). Les deals sont sponsorisés aux côtés de gérants mondiaux de premier rang apportant du financement en capital.

La période de commercialisation est ouverte jusqu'à mi 2025.