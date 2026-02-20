Private Corner lance un premier fonds de fonds evergreen dédié aux infrastructures durables

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans la dépêche publiée hier à propos de Private Corner. Il s'agit d'un fonds de fonds evergreen dédié aux infrastructures durables et non d'un fonds. Le texte corrigé suit.

Private Corner, société de gestion digitale française dédiée au non coté à destination des spécialistes de la gestion privée, annonce le lancement de Meridiam Global Infrastructure Strategies. Il s'agit de son premier fonds de fonds evergreen en partenariat avec Meridiam, acteur mondial de premier plan des infrastructures durables. Ce lancement s'inscrit dans une dynamique forte : en 5 ans, Private Corner a déjà collecté près de 100 millions d'euros sur ses stratégies Infrastructures.

Meridiam Global Infrastructure Strategies est un fonds de fonds 100% dédié aux stratégies Meridiam, couvrant l'intégralité de son offre : fonds primaires, secondaires et co-investissements.

Avec un ticket d'entrée fixé à 100 000 EUR, le fonds de fonds permet un accès direct à un portefeuille opérationnel.

Le portefeuille initial inclut l'une des stratégies phares de Meridiam, Meridiam Infrastructure Europe Core Fund, composé de 22 actifs d'infrastructures "core", répartis dans une dizaine de pays européens, avec un fort ancrage en France.

A terme, le fonds de fonds de Private Corner ciblera environ 60 sociétés dans une vingtaine de pays, couvrant des secteurs clés : la mobilité (transports durables, réseaux ferroviaires, etc.), les services publics essentiels (énergie, eau, déchets) et les solutions bas carbone (énergies renouvelables, réseaux intelligents).

Classé Article 8 au titre de la SFDR, Meridiam Global Infrastructure Strategies s'inscrit dans une démarche d'investissement responsable. Les actifs sélectionnés par Meridiam contribuent ainsi activement aux transitions énergétique et sociale, tout en affichant une résilience face aux cycles économiques et une protection contre l'inflation.

Dans une démarche continue d'innovation et d'accessibilité et pour répondre à une véritable demande de ses partenaires distributeurs, une demande d'agrément ELTIF (European Long-Term Investment Fund) est en cours d'élaboration afin, notamment, de baisser le seuil d'entrée.