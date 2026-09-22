Private Corner lance un nouveau fonds de co-investissement avec Ardian

(Zonebourse.com) - Private Corner, société de gestion digitale française spécialisée dans les actifs non cotés pour les professionnels de la gestion privée, et Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annoncent le lancement de Private Corner Wealth Co-Investissement II. Le fonds s'intègre à la gamme coeur de portefeuille de Private Corner et permet aux investisseurs privés, via leur conseiller en gestion de patrimoine et à partir de 100 000 euros, de s'exposer à la 7e génération de la stratégie de co-investissement d'Ardian.

Un accès privilégié aux opportunités d'Ardian

Private Corner s'appuie sur l'expertise et la capacité de sourcing d'Ardian pour donner accès à une sélection d'opportunités de co-investissements en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, avec un track record solide.

A travers Private Corner Wealth Co-Investissement II, les investisseurs accèderont à une stratégie éprouvée sur 6 générations et plus de 170 investissements depuis 2005. Le millésime co-investissement VII, sélectionné par Private Corner, vise à constituer avec une approche minoritaire un portefeuille diversifié d'environ 45 à 55 sociétés, valorisées entre 500 millions et plusieurs milliards de dollars, couvrant des secteurs clés : biens de consommation, industrie, santé, services B2B et technologie.

Le fonds propose également une exposition géographique diversifiée et équilibrée (Europe continentale, Amérique du Nord et jusqu'à 15% en Asie), en ciblant les segments midcap et large cap, avec une stratégie axée sur le développement et les opérations de LBO/Transmission.

Le co-investissement comme levier stratégique

Le marché du private equity connaît une phase charnière, où la stratégie de co-investissement prend une place croissante dans les stratégies d'allocation en private equity. Avec un dry powder mondial atteignant 1,3 trillion de dollars en 2025 (dont plus de 30% est immobilisé depuis plus de quatre ans selon le Global Private Equity Report 2026 de Bain & Company), ce niveau élevé de capitaux disponibles accroît l'enjeu de discipline des gestionnaires de fonds (GPs) dans le déploiement.

Pour l'investisseur, le co-investissement permet d'accéder à un portefeuille d'entreprises sélectionnées aux côtés de fonds de private equity de premier plan, avec une exposition diversifiée par secteurs, zones géographiques et millésimes d'investissement. Parallèlement, la valeur non réalisée dans les portefeuilles non cotés a été multipliée par 5 depuis la crise financière mondiale, atteignant 3,7 trillions de dollars au 1er semestre 2025 (Prequin).

Dans ce contexte, les GPs adoptent le co-investissement non plus comme une option opportuniste, mais comme un pilier stratégique de leurs relations avec leurs partenaires. Cette approche leur permet de renforcer leurs liens avec les investisseurs les plus stratégiques (LPs), de mobiliser du capital additionnel pour sécuriser des opérations de plus grande taille, et de mutualiser l'analyse financière (underwriting) avec des partenaires de confiance.

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