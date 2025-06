Private Corner et Ardian lancent un fonds spécialisé dans les semi-conducteurs en Europe

(AOF) - Private Corner et Ardian annoncent le lancement de Private Corner Wealth European Semiconductor. Ce fonds nourricier, géré par Private Corner, a pour objectif d’investir principalement dans le fonds maître " Ardian Semiconductor ", géré par Ardian. Cette structure permet à des investisseurs privés, via leur conseiller en gestion de patrimoine, d’accéder à la thématique des semi-conducteurs à partir de 100 000 euros.

Ce fonds agrège les souscriptions d'investisseurs privés (personnes physiques et morales) dans un véhicule structuré sous forme de Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) qui investira dans la stratégie de capital investissement dédiée d'Ardian, Ardian Semiconductor SLP.

Cette stratégie est née d'un partenariat exclusif noué entre Ardian et Silian Partners, société fondée par de hauts dirigeants de l'industrie des semi-conducteurs

" Avec ce feeder, Private Corner s'inscrit aux côtés de ceux qui construisent concrètement la résilience technologique européenne. En outre, l'exclusivité accordée par Ardian pour ce nouveau fonds témoigne de la confiance et de la synergie qui animent notre partenariat. Ensemble, nous sommes déterminés à accompagner le secteur dynamique des semi-conducteurs et à créer de la valeur pour les investisseurs ", déclare Estelle Dolla, présidente et co-fondatrice de Private Corner.

" Les semi-conducteurs sont omniprésents et rendent la transformation digitale et écologique possible. La demande de semi-conducteurs devrait doubler en dix ans. En investissant dans ce fonds, les investisseurs privés accèdent à un secteur en forte croissance et stratégique. Ils bénéficient de l'accompagnement de spécialistes reconnus du secteur et de l'expertise d'une équipe de capital-investissement de premier plan", ajoute Bruno Giraud, directeur au sein des Relations Investisseurs d'Ardian.