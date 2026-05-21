Private Corner : closing de son programme de private equity secondaire à plus de 80 millions d'euros

(Zonebourse.com) - Private Corner, société de gestion digitale française spécialisée dans les actifs non cotés pour les professionnels de la gestion privée, vient de clôturer son programme secondaire exposé aux stratégies portées par Committed Advisors et Partners Group, via deux FIPS, pour un total de 82 millions d'euros. Depuis le lancement du premier fonds secondaire en 2022, l'équipe a ainsi collecté plus de 210 MEUR sur ce segment, ce qui représente près de 20% de la collecte globale.

Pour poursuivre cette dynamique, Private Corner franchit une nouvelle étape avec le lancement de Private Corner Secondary Fund 2026. Ce fonds, intégré à la gamme "coeur de portefeuille", s'adresse aux investisseurs privés via leur conseiller financier, avec un ticket d'entrée accessible à partir de 100 000 EUR.

Il s'appuie sur l'expertise de Committed Advisors, leader mondial du private equity secondaire small et mid cap, pour proposer une exposition ciblée à un marché en pleine expansion.

"Le marché secondaire, porté par plus de 8 000 MdsUSD de stock d'actifs matures et une croissance attendue à 400 Mds d'ici 2030, présente des opportunités uniques. Nous sommes fiers de continuer à proposer à nos partenaires distributeurs un accès exclusif, à l'échelle européenne, à un réservoir d'opportunités de grande qualité, historiquement réservé aux investisseurs institutionnels", a commenté Estelle Dolla, présidente et co-fondatrice de Private Corner.

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