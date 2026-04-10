Private Corner : 120 millions d'euros collectés au premier trimestre 2026

(AOF) - Private Corner, société de gestion digitale française dédiée aux actifs non cotés pour les professionnels de la gestion privée, dresse un bilan positif après 5 ans d’existence. Elle annonce une feuille de route ambitieuse pour consolider sa position de leader en France et accélérer son développement en Europe. Aujourd’hui, forte d’une équipe de 17 collaborateurs le groupe a enregistré plus d’un 1 milliard d’euros collectés en 5 ans.

En seulement cinq ans, Private Corner a fait évoluer une initiative entrepreneuriale en une plateforme de référence pour la gestion privée. Dès son lancement, la société a transformé l'accès aux actifs non cotés en introduisant un modèle innovant de "briques pures" (un fonds = une stratégie), rendant cette classe d'actifs plus lisible et accessible.

Entre 2024 et 2025, Private Corner a consolidé sa position de leader français en enrichissant sa gamme de fonds (approche cœur-satellite) afin de permettre aux professionnels du conseil de construire des allocations sur-mesure sur les marchés privés. Cette dynamique s'est accompagnée du déploiement d'outils digitaux performants et du renforcement des partenariats avec des gérants partageant les mêmes standards d'excellence.

"La gestion privée entre dans une nouvelle phase, marquée par l'installation durable du non coté au cœur des allocations patrimoniales. L'adoption par le marché est croissante et cette dynamique se reflète dans nos résultats : avec 120 MEUR collectés au premier trimestre 2026 - un trimestre record ! , Private Corner confirme son momentum et sa capacité à accompagner cette transformation avec agilité et ambition", se réjouit Estelle Dolla, présidente et cofondatrice de Private Corner.

Le nouveau fonds Private Corner Wealth Buyout 2026

Private Corner entame donc positivement le deuxième trimestre et élargit son offre. Ainsi, Private Corner et Ardian viennent de lancer le nouveau fonds Private Corner Wealth Buyout 2026, permettant aux investisseurs privés, via leur conseiller financier et dès 100 000 EUR, un accès exclusif au 8ème millésime de la stratégie Buyout d'Ardian, référence européenne en matière de performance et de discipline d'investissement.

Ciblant l'upper mid-market européen (entreprises valorisées entre 400 MEUR et 2 MdsEUR), le fonds sélectionnera une vingtaine de sociétés leaders, alliant fondamentaux solides, potentiel de transformation et taille critique pour générer de la valeur opérationnelle et des synergies de consolidation.

Avec une exposition majoritairement européenne (≥80%) et une flexibilité opportuniste en Amérique du Nord (≤20%), il mise sur 4 secteurs porteurs (chaîne de valeur alimentaire, santé, technologies et services B2B essentiels) alignés sur les mégatendances mondiales, le tout dans un cadre fiscal optimisé grâce à l'éligibilité au régime de faveur sur les plus-values.