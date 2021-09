Prison avec sursis pour les " envahisseurs" des locaux de BlackRock France

(NEWSManagers.com) - La 10ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a rendu son délibéré dans l' affaire de l' invasion des locaux de BlackRock France - filiale française du gestionnaire d' actifs américain BlackRock - survenue à Paris en février 2020. Le tribunal a condamné Amil A. à trois mois de prison avec sursis pour complicité de dégradation et Michael D. à deux mois de prison avec sursis pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. Les deux militants écologistes et anti-capitalistes, qui avaient été jugés le 7 juillet dernier, ont annoncé leur intention de faire appel du jugement. Le parquet avait requis six et quatre mois de prison avec sursis probatoire de deux ans et assortis de diverses obligations à leur encontre.