Prismaflex rebondit au deuxième trimestre et confirme ses ambitions de croissance annuelle

Le spécialiste des panneaux d'affichage et imprimeur numérique grand format a enregistré un net redressement de son activité au deuxième trimestre de son exercice 2026-2027, avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, en hausse de 5,8% sur un an.

La société a expliqué que cette performance a été portée par la reprise de la division Hardware, en particulier sur le segment des caissons statiques, et la bonne tenue continue de l'activité Print.

Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus se sont établis à 24,7 millions d'euros, limitant leur repli à 1,8% et comblant ainsi l'essentiel du retard pris au premier trimestre. Dans le détail : l'activité Print a connu une progression de 3,9%, à 18,6 millions d'euros, et la division Hardware a reculé de 16,1%, à 6,1 millions d'euros.

Sur le plan de la rentabilité, le groupe indique que le mix d'activité et le niveau des ventes devraient conduire à un résultat opérationnel courant semestriel inférieur à celui de l'an passé, tout en demeurant dans le vert.

Pour les mois à venir, la visibilité commerciale s'est sensiblement renforcée : au 30 septembre 2026, le carnet de commandes atteint 12,5 millions d'euros, en progression de plus de 2 millions d'euros sur un an. Le groupe a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2026-2027.