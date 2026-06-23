Prismaflex a dévoilé ses résultats de l'exercice 2025-2026

Le spécialiste des panneaux d'affichage et de l'impression numérique est resté bénéficiaire et a réussi à accélérer son désendettement, malgré un repli de son activité.

Face à une conjoncture difficile, Prismaflex International a démontré sa résilience financière. Le groupe a publié un chiffre d'affaires annuel 2025-2026 de 51,2 millions d'euros, en repli de 6,6% (-5,7% à taux de change constants). Ce recul s'explique essentiellement par une base de comparaison exigeante dans la division Hardware (-16,7%), qui avait enregistré une forte performance l'an dernier sur les caissons statiques. À l'inverse, le pôle Print (impression numérique) a confirmé sa stabilité ( 0,2% à taux constants) à 35,4 millions d'euros.

Rentabilité préservée et cash-flow en forte hausse

Malgré la baisse des volumes, Prismaflex a su protéger ses marges. Le taux de marge brute a progressé de 0,7 point pour s'établir à 50,8%, soutenu par la maîtrise des coûts de matières premières et de logistique. L'Ebtida courant s'est affiché à 2,9 millions d'euros (soit 5,7% des revenus), impacté par une moindre absorption des coûts fixes dans le Hardware. Le résultat net annuel ressort quant à lui bénéficiaire à 0,5 million d'euros.

Les flux de trésorerie opérationnels ont bondi à 5 millions d'euros, portés par une nette optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR) de 2,1 millions d'euros (baisse des stocks et des créances clients). Après investissements, le groupe dégage un free cash-flow largement positif de 2,9 millions d'euros.

Cette solide génération de liquidités a été entièrement allouée au désendettement. La dette financière nette de Prismaflex a reculé à 7,1 millions d'euros (contre 9,5 millions d'euros lors de l'exercice précédent).

Retour de la croissance en vue pour 2026-2027

Prismaflex aborde le nouvel exercice avec optimisme. Au 31 mars 2026, son carnet de commandes s'élevait à 10 millions d'euros, équilibré entre ses deux divisions. La dynamique commerciale est déjà bien orientée, marquée par d'importants succès à l'export pour le pôle Hardware, notamment en Afrique (Bénin et Côte d'Ivoire) pour un montant global de 3 millions d'euros.

Pour soutenir son développement, le groupe annonce également la création de la coentreprise commerciale "DBI Signs France", détenue à 49 % aux côtés du spécialiste de la signalétique Ikonik. Fort de ces leviers et de charges opérationnelles sous contrôle, Prismaflex vise officiellement un retour à la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026-2027.