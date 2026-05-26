Prises de bénéfices sur Merck KGaA, les analystes sont partagés

Merck KGaA recule à la Bourse de Francfort (-1,27%, à 128,38 euros), principalement sous l'effet de prises de profits après six hausses consécutives qui ont permis au titre de s'apprécier de 10,78%. Les investisseurs doivent également analyser deux notes de broker pas tout à fait du même avis.

La séance pour l'action du laboratoire pharmaceutique allemand est émaillée des commentaires de deux analystes.

DZ Bank plus optimiste

La banque allemande est à l'achat du titre et a relevé sa cible de cours de 150 à 153 euros. Pour se justifier, les analystes s'appuient sur un excellent début d'année et des perspectives qui ont été relevées.

Dans le détail, Merck KGaA a dévoilé des comptes trimestriels bien meilleurs que les attentes du marché. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,13 milliards d'euros, contre un consensus Vara à 5,10 milliards, et l'Ebitda ajusté a atteint 1,53 milliard d'euros, dépassant nettement les attentes qui étaient à 1,46 milliard d'euros. Par conséquent, le bénéfice net ajusté par action s'est établi à 2,11 euros, bien au-dessus des prévisions à 1,96 euro.

En outre, fort de ces bons résultats, le groupe a relevé certains de ses objectifs financiers annuels, jugés un tantinet prudents jusqu'ici. Le chiffre d'affaires annuels est désormais attendu entre 20,4 et 21,4 milliards d'euros, contre de 20 à 21,1 milliards précédemment. L'objectif d'Ebitda ajusté est quant à lui prévu entre 5,7 et 6,1 milliards d'euros, contre de 5,5 à 6 milliards auparavant.

Pour DZ Bank, tous les segments de Merck KGaA sont valorisés avec des décotes injustifiées par rapport aux entreprises comparables de leur groupe de pairs.

Jefferies plus prudent

Du côté de la banque d'investissement américaine, les analystes ont débuté le suivi du titre avec une opinion à conserver, et un objectif de cours de 129 euros. Pour Jefferies, la croissance est déjà intégrée dans le cours et les analystes préfèrent attendre une meilleure visibilité sur les catalyseurs. Leur analyse détaillée par scénario suggère que le marché valorise correctement l'exposition aux moteurs de croissance structurels ainsi qu'aux vents contraires de court terme. Le profil risque/rendement apparaît donc équilibré.

Jefferies pense que la division Life Sciences constitue le moteur de croissance central et relativement peu risqué. Au niveau de l'activité Healthcare, elle passe selon les analystes d'un frein historique à une croissance modeste, tandis que pour l'Electronics, elle dispose d'un potentiel structuré lié aux semi-conducteurs avancés.

Pour la banque d'investissement américaine, le cours de bourse de Merck KGaA intègre actuellement le bas de la fourchette des objectifs moyen terme, mais il existe un potentiel haussier si la société concrétise son innovation. Les analystes estiment que le cours valorise actuellement une croissance du chiffre d'affaires de 4,4%, contre une guidance moyenne à un chiffre de 4 à 6% selon Jefferies, avec une hypothèse d'amélioration des marges à moyen terme d'environ 100 points de base par rapport à 2025 (soit environ 30%).