Prises de bénéfices en Europe après la fin du shutdown et les récents records

(AOF) - L'effet positif de la fin du shutdown n'a duré que quelques heures : les grands indices européens ont terminé dans le rouge. Paris a longtemps fait exception avant de succomber à la pression vendeuse. Le CAC 40 a finalement cédé 0,11% à 8232,49 points après avoir inscrit ce matin un nouveau plus haut historique à 8 314,23 points. L'indice parisien avait gagné 3,66% au cours des 3 dernières séances. L'EuroStoxx50 a perdu 0,76% à 5743,43 points. Aux Etats-Unis, le rouge domine largement, avec un indice Dow Jones en repli de 0,86% et un Nasdaq Composite en recul de 1,81% vers 17h30.

Le rendement du 10 ans américain a rebondi de 3,2 points de base à 4,11%.

Les marchés européens ont été soutenus en début de séance par la promulgation hier soir par Donald Trump d'un projet de loi mettant fin au plus long shutdown de l'histoire des Etats-Unis.

"Si l'économie américaine devrait rattraper la majeure partie de son retard rapidement, il s'agit désormais de mesurer si les récents dommages économiques sont dus à l'effet temporaire de la fermeture de l'administration ou s'ils révèlent des problèmes plus profonds," explique Grégoire Kounowski, Investment Advisor chez Norman K.

Jim Reid, responsable des études économiques chez Deutsche Bank, rappelle qu'en 2013, lors du dernier arrêt des activités gouvernementales qui avait affecté le rapport sur l'emploi, le gouvernement avait rouvert ses portes le 17 octobre, et le rapport sur l'emploi de septembre avait été publié cinq jours plus tard, le 22 octobre. "Si l'on se base sur ce calendrier, nous pourrions recevoir le rapport sur l'emploi de septembre assez rapidement, d'autant plus que la publication initiale était prévue pour le 3 octobre, soit quelques jours seulement après le début de l'arrêt des activités gouvernementales. Le début de la semaine prochaine semble réaliste," affirme l'économiste.

En attendant que les administrations fédérales puissent reprendre la publication des statistiques économiques, les résultats des entreprises ont concentré l'attention des investisseurs. En Allemagne, les perspectives de Siemens ont été sanctionnées, tandis qu'en Italie, la performance 9 mois de Generali a été saluée.

En dehors des résultats, Carrefour a bénéficié de l'entrée à son capital de la famille Saadé.