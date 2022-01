Prise d'effet du regroupement des actions Acheter-Louer.fr

PARIS , 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Acheter-Louer.fr (la « Société ») annonce aujourd'hui la finalisation de l'opération de regroupement de ses actions par échange d'1 action nouvelle de 0,30 euro de valeur nominale contre 30 actions anciennes de 0,01 euro de valeur nominale. Cette opération réalisée sur décision des actionnaires de la Société réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 25 juin 2021, prend effet à compter de ce jour.

Les actions anciennes Acheter-Louer.fr de 0,01 euro de valeur nominale (code ISIN : FR0010493510) ont été radiées du marché Euronext Growth après la clôture du marché le 21 janvier 2022 et ont été remplacées par les actions Acheter-Louer.fr nouvelles de 0,30 euro de valeur nominale (code ISIN : FR00140072P8) le 24 janvier 2022. Le code mnémonique (ALALO) reste inchangé.

A l'issue de cette opération, le capital social de la Société s'élève à 30 469 188,30 euros, divisé en 101 563 961 actions ordinaires de 0,30 euro de valeur nominale chacune.

Il est précisé qu'à compter de ce jour les actions nouvelles qui n'ont pas pu être attribuées individuellement et qui correspondent à des droits formant rompus seront vendues automatiquement par bloc sur le marché par les intermédiaires financiers. Ils tiendront le produit de la vente à disposition de leurs clients actionnaires dans un délai de 30 jours. Pour plus d'informations sur le regroupement, les actionnaires sont invités à consulter l'avis de regroupement d'actions publié au BALO N°146 du 6 décembre 2021 et disponible sur le site de la Société et le communiqué de presse publié le 3 décembre 2021 également disponible sur le site d'Acheter-Louer.fr.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR00140072P8-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier