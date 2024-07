Principal AM lance un nouveau fonds mondial pour l’alimentation durable et la biodiversité

La société de gestion américaine Principal Asset Management annonce ce 15 juillet le lancement d’un nouveau fonds mondial dédié à l’alimentation durable et la biodiversité. La stratégie Global Sustainable Food and Biodiversity, actuellement en attente d’enregistrement dans diverses juridictions internationales, doit être classée article 9 selon la réglementation européenne SFDR, indique un communiqué de presse.

Destiné à la fois aux investisseurs institutionnels et particuliers, le fonds vise à investir dans des entreprises engagées dans l’agriculture durable et la sécurité alimentaire. Il cible les investissements liés à l’alimentation et à l’agriculture dans divers secteurs, en particulier dans des entreprises mettant l’accent sur la nutrition et l’efficacité opérationnelle agricole et environnementale.

Grâce à la recherche fondamentale et à un outil exclusif d’alignement sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, les entreprises dans lesquelles le fonds investit seront alignées sur les ODD ciblés, notamment l’arrêt des famines, la santé et le bien-être, l’eau propre et l’assainissement, ainsi que la consommation et la production responsables. En outre, environ 80?% des participations en portefeuille du fonds sont des investissements dans des entreprises se souciant de l’impact sur la biodiversité par le biais de leurs solutions ou de leurs politiques commerciales.

« Nous pensons que la production alimentaire durable est la voie la plus crédible pour améliorer la biodiversité. L’agriculture restant le secteur le plus exposé aux questions de biodiversité, elle présente le plus grand potentiel d’impact et nous pensons que la demande actuelle en matière de biodiversité conduira à de grandes opportunités d’investissement », commente Martin Slipsager Frandsen, gestionnaire de portefeuille d’actions mondiales chez Principal AM.

Maureen Songne