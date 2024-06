Primonial : lancement d'un nouveau fonds de dette privée

(AOF) - Primonial et Capza, acteur de la dette privée depuis 2004, annoncent le lancement du FCPR Primo Capza Private Debt, nouveau fonds de dette privée accessible aux investisseurs particuliers. Ce fonds est distribué en exclusivité par Primonial ; la gestion des investissements de dette privée est confiée à Capza. Ce nouveau fonds commun de placement à risques (FCPR) a pour objectif de financer des PME et des ETI non cotées majoritairement en Europe ou le cas échéant dans un état membre de l’OCDE.

Il permettra aux investisseurs d'accompagner le développement de sociétés en croissance et d'accéder au rendement potentiel de la dette privée sur le long terme.

Le FCPR Primo CAPZA Private Debt est disponible avec un ticket d'entrée accessible et en exclusivité au sein des contrats d'épargne et de retraite distribués par Primonial (la gamme Target+ et le plan d'épargne retraite PrimoPER, assurés par Oradéa Vie et la gamme de contrats Sérénipierre, assurés par Suravenir).

La durée de placement recommandée dans le FPR Primo CAPZA Private Debt est de 7 ans.