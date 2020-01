Primonial a collecté 6,7Md€ net en 2019

(NEWSManagers.com) - Le groupe Primonial a annoncé avoir enregistré une collecte brute de 11,4 milliards d' euros en 2019, contre 9,7 milliards d' euros en 2018. La collecte nette 2019 s' établit à 6,67 milliards d' euros.

Le groupe précise que sur le montant de la collecte brute, 6,6 milliards ont été souscrits par les particuliers (+13%) et 4,8 milliards par les clients institutionnels (+23%). Au 31 décembre, la collecte de l'assurance-vie atteint 1,3 milliard d' euros, celle de l'asset management OPCVM 3,9 milliards, et la collecte immobilière s' élève à 6 milliards d' euros. Enfin, l' activité produits structurés enregistre une collecte de 231 millions d' euros.

Dans la partie asset management, la part revenant à La Financière de l' Echiquier représente une collecte de 3,511 milliards d' euros.

En parallèle de ce niveau de collecte brute sur la classe d' actifs OPCVM, l' année 2019 a connu un volume de rachats important du fait de la montée rapide des marchés au 1er trimestre - engendrant des prises de bénéfices -, et la désaffection des stratégies value et diversifiées. La collecte nette OPCVM s' établit à -500 millions d' euros, plus que compensée par un effet performance de +1,5 milliard d' euros.