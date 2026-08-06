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Primo Brands recule alors que son principal actionnaire envisage de réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions de Primo Brands ( PRMB.N ), société spécialisée dans l'eau en bouteille, reculent de 5,2% à 24 dollars en pré-ouverture ** PRMB annonce une offre secondaire de 20 millions d'actions par la société de capital-investissement One Rock Capital Partners ** Mercredi, le titre a clôturé en hausse de 8,7% à 25,32 dollars, les ventes au détail soutenues ayant permis de dépasser les prévisions au deuxième trimestre

** One Rock est le premier actionnaire de PRMB avec une participation de 32%, selon les données de LSEG

** PRMB compte 362,9 millions d'actions en circulation

** Morgan Stanley agit en tant que chef de file de l'opération

** PRMB a conclu un accord d'achat d'actions avec One Rock en vue d'acquérir pour 10 millions de dollars d'actions dans le cadre d'une transaction privée

** Sur 12 courtiers, 10 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et 2 "conserver"; objectif de cours médian: 30 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, PRMB affichait une hausse de 54,9% depuis le début de l'année

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