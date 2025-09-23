Primerica progresse après que BMO l'a relevé à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de la société d'assurance Primerica PRI.N augmentent de 3,9 % à 283 $

** BMO fait passer PRI de "performer sur le marché" à "surperformer"; augmente les prévisions à 318 $ de 292 $, soit une hausse de 17 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La maison de courtage affirme que le modèle de distribution de PRI et l'accent mis sur les consommateurs à revenu moyen ont historiquement soutenu une forte croissance et, en fin de compte, la performance de l'action par rapport à ses pairs

** Le modèle aide également PRI à se protéger de la concurrence croissante dans le haut de gamme du marché pour certains produits d'assurance-vie et de rente

** Trois des neuf maisons de courtage accordent au titre une cote d'au moins " achat " et neuf une cote de " maintien "; cote médiane de 318 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action PRI est restée stable depuis le début de l'année