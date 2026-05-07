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Prime Video, la plateforme d'Amazon, investira au moins 90 millions d'euros en 2026 dans la production locale, selon l'autorité de régulation
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Prime Video, la plateforme d'Amazon

AMZN.O , investira cette année au moins 90 millions d'euros (105,95 millions de dollars) dans la production européenne de vidéos et de films en langue française, a annoncé jeudi l'Autorité de régulation des communications (ARCOM).

L'obligation d'investissement d'Amazon passerait à 110 millions d'euros si le service de streaming diffusait au moins un film moins de 12 mois après sa sortie en salles, a précisé l'ARCOM, l'autorité de régulation, dans un communiqué.

Ce montant avait été fixé en 2021 à 40 millions d'euros par an, a-t-il précisé, ajoutant que les montants pour les années à venir dépendront du chiffre d'affaires de Prime Video.

Les diffuseurs et les services de streaming sont tenus d’investir dans la production européenne de vidéos et de films en langue française pour être autorisés à opérer en France.

(1 $ = 0,8495 euros)

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