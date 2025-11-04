Primark pourrait quitter le giron de sa maison mère ABF

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Associated British Foods (ABF), maison mère de Primark, a annoncé mardi étudier la possibilité de séparer la chaîne de vêtements à bas prix de son activité principale, l'alimentation, pour optimiser la gestion des deux divisions.

"Notre activité alimentaire unique et exceptionnelle a historiquement été moins bien comprise par les marchés financiers que Primark" malgré "un potentiel considérable", a expliqué le directeur général d'ABF, George Weston, dans le communiqué des résultats annuels de l'entreprise.

En cas de séparation, Primark serait cotée à Londres, a-t-il précisé à l'agence PA.

Le travail sur cette possible restructuration des activités a déjà débuté "en consultation avec le principal actionnaire d'ABF, Wittington Investments, qui reste déterminé à conserver la majorité des parts des deux entreprises", est-il précisé dans le communiqué.

ABF a réalisé un chiffre d'affaires de 19,5 milliards de livres (22,2 milliards d'euros) lors de son exercice 2024/2025 clos mi-septembre. Son bénéfice net a lui chuté de près de 30%, à 1 milliard de livres.

Primark compte pour près de la moitié dans les revenus du groupe. Le reste de l'activité est tourné vers l'alimentation, ABF étant un important producteur de sucre et le propriétaire de nombreuses marques comme Twinings, Jordans ou Ovomaltine.

Le cours d'ABF perdait plus de 3% à Londres vers 12H00 GMT à la suite de ces annonces.