PRÉVISIONS : UnitedHealth Group devrait afficher une croissance de ses bénéfices de 19,9 % au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** Le titre UnitedHealth Group UNH.N recule de 1,1 % ce mercredi, dans l'attente des résultats du deuxième trimestre qui seront publiés jeudi avant l'ouverture de la Bourse

** L'assureur santé devrait afficher un BPA ajusté de 4,89 dollars, soit une hausse de 19,9 % en glissement annuel, pour un chiffre d'affaires de 110,84 milliards de dollars, contre 111,62 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente, selon les données de LSEG

** UNH a atteint ou dépassé les estimations de BPA lors de six des huit derniers trimestres, selon LSEG ** Le 21 avril, la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et a dépassé les attentes trimestrielles grâce à ses efforts de redressement

** Sur les 30 analystes qui couvrent UNH, 24 attribuent une note “achat fort” ou “achat”, 5 recommandent de “conserver” et 1 de “vendre fortement”, (LSEG)

** L’objectif de cours médian de 440,0 $ est en hausse de 26,9 % par rapport à il y a trois mois ** En incluant l'évolution de mercredi, l’action UNH a bondi de plus de 27 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 9,6 %pour l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI sur la même période

** Les options sur UNH laissent entrevoir une variation de 5,8 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce chiffre est inférieur à la variation moyenne de 9,7 % enregistrée par le titre le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert