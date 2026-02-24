Prévisions Nvidia : le marché en quête d'un nouveau signal fort
Nvidia s'apprête à dévoiler ses comptes trimestriels et, comme souvent, les investisseurs examineront chaque chiffre à la loupe. L'objectif est clair : détecter le moindre signe de ralentissement ou, au contraire, confirmer la solidité de la dynamique qui porte le secteur du matériel informatique.
Alors que les valeurs liées au software sont mises de côté par des investisseurs préoccupés par une possible disruption liée à l'intelligence artificielle, les entreprises positionnées sur le hardware évoluent de manière plus contrastée. Dans ce contexte, la publication de Nvidia pourrait une nouvelle fois servir de boussole pour les semaines à venir. Les analystes de Jefferies, de J.P.Morgan et de Wedbush anticipent des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement des prévisions. Reste à savoir si cela suffira à satisfaire un marché devenu particulièrement exigeant.
Quand dépasser les attentes ne suffit plus
Pour Nvidia, la question n'est presque plus de savoir si les résultats dépasseront les estimations, mais plutôt s'ils seront suffisamment impressionnants pour surprendre un consensus habitué aux performances hors normes. Portée par une demande toujours soutenue, la chaîne d'approvisionnement du groupe semble tenir le choc. Harlan Sur, analyste chez J.P.Morgan, souligne ainsi que le concepteur de puces aurait augmenté ses volumes de racks, passant de 10 000 unités au trimestre précédent à 12 000 sur la période en cours.
Pour affiner leurs estimations, les analystes scrutent notamment les publications des fabricants de racks taïwanais, qui offrent des indications précieuses sur les volumes écoulés et, par ricochet, sur la performance attendue du segment Data Center de l'entreprise basée à Santa Clara.
William Beavington, spécialiste du secteur chez Jefferies, partage cette analyse et précise : "Nous anticipons un potentiel de dépassement des attentes et de révision à la hausse des prévisions, lié à une demande soutenue et à l'apaisement des inquiétudes concernant la chaîne d'approvisionnement."
Selon ces analystes, le chiffre d'affaires du prochain trimestre pourrait ainsi être relevé dans une fourchette comprise entre 73 et 75 milliards de dollars. Cette projection repose sur deux facteurs principaux : une nouvelle accélération des dépenses des hyperscalers et le partenariat récemment conclu avec Meta pour un déploiement massif de serveurs. Matt Bryson, analyste chez Wedbush, évoque également une forte hausse des investissements chez certains acteurs spécialisés, à l'image de CoreWeave, qui a annoncé vouloir doubler son CAPEX d'ici 2026.
Une dynamique solide, mais des défis à surveiller
Les performances des XPU, notamment dans le sillage de l'essor de Gemini, témoignent de la capacité d'innovation du groupe. Parallèlement, la montée en puissance d'IA agentiques moins coûteuses, s'appuyant davantage sur des serveurs CPU, pourrait toutefois rebattre certaines cartes. Les CPU Grace, jugés en retrait face à la concurrence, soulèvent des interrogations sur la capacité de Nvidia à conserver durablement son statut de référence incontournable si elle ne parvient pas à s'adapter aux nouveaux besoins du marché.
Dans cette perspective, l'accord conclu avec Meta pourrait constituer un levier stratégique majeur. La maison mère de Facebook s'est engagée sur plusieurs années à acquérir d'importants volumes de GPU, mais aussi de CPU. L'utilisation des nouvelles générations de puces, dont les CPU Vera, pourrait offrir à Nvidia une vitrine de premier plan. La réussite commerciale et technologique de ces processeurs représente ainsi un enjeu clé pour le groupe américain à moyen et long terme.
