PRÉVISIONS : Merck devrait afficher une légère hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, mais une baisse du bénéfice par action par rapport à l'année précédente

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28 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck

MRK.N a reculé d'environ 1% mercredi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels, prévue jeudi avant l'ouverture du marché

** Selon LSEG, les analystes de Wall Street s'attendent à ce que Merck annonce un BPA ajusté de 2,08 dollars au troisième trimestre, en baisse par rapport aux 2,68 dollars enregistrés au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 17,31 milliards de dollars , en légère hausse par rapport aux 17,28 milliards de dollars du trimestre correspondant de l'année dernière

** Au cours des huit derniers trimestres, MRK a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires à sept reprises, tandis que le BPA a dépassé les prévisions à chaque fois

** En août, la société a annoncé un chiffre d’affaires du deuxième trimestre supérieur aux prévisions et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année , grâce au succès de son traitement anticancéreux phare, le Keytruda

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé d’environ 33%, contre une hausse d’environ 9% pour le Dow .DJI et de 16% pour l’indice S&P 500 du secteur de la santé .SPXHC

** Les options sur MRK laissent entrevoir une variation de 4,1% du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi, selon les données du service d’analyse des options Mercury Alerts; le titre a enregistré une variation moyenne de 2,4% le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres