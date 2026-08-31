PRÉVISIONS : Le chiffre d'affaires et les bénéfices de Medtronic devraient être en hausse selon le rapport publié mardi

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31 août - ** L'action MDT.N du fabricant de dispositifs médicaux Medtronic a reculé de 0,3 % à 91 dollars lundi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue mardi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon LSEG, la société basée en Irlande devrait afficher un chiffre d’affaires de 9,54 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal, en hausse de 12 % en glissement annuel, et un bénéfice par action ajusté de 1,39 dollar contre 1,26 dollar il y a un an

** Plus tôt ce mois-ci, un jury américain a condamné MDT à verser 88 millions de dollars dans le cadre de la première des milliers de poursuites judiciaires concernant les mailles herniaires de sa filiale Covidien

** Au cours du dernier trimestre , MDT a dépassé les estimations de Wall Street grâce à une forte demande en dispositifs cardiaques

** TD Cowen, qui attribue à MDT la recommandation « acheter », a indiqué dans une note préliminaire qu’il s’attendait à un rapport dépassant les prévisions et annonçant une révision à la hausse, compte tenu du potentiel de gains de parts de marché supplémentaires pour CAS (Cardiac Ablation Solutions) tout au long de l’exercice 2027 et de la contribution croissante d’autres moteurs de croissance

** 20 des 30 courtiers attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 10 la note « conserver »; objectif de cours médian: 100 dollars

** Le titre a reculé d’environ 5 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’indice S&P 500 Healthcare Equipment a enregistré une baisse d’environ 15 % .SPLRCMED , tandis que le secteur de la santé du S&P 500 a progressé de 10 %

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