PRÉVISIONS : le chiffre d'affaires et le bénéfice par action de Home Depot devraient progresser alors que les investisseurs s'interrogent sur l'absence du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article BUZZ publié lundi, sans modification)

18 août - ** L'action Home Depot HD.N a reculé de 0,4 % lundi, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés mardi avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur la stabilité de la direction suite au congé médical temporaire du directeur général

** Selon LSEG, le distributeur spécialisé dans la rénovation devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 4 % à 47,27 milliards de dollars et un BPA ajusté de 4,73 dollars, contre 4,68 dollars il y a un an ** La société a annoncé le 12 août que son directeur général, Ted Decker, prendrait un congé médical temporaire, le directeur financier Richard McPhail et la vice-présidente exécutive Ann-Marie Campbell assurant la direction des opérations en son absence ** Dans son dernier rapport trimestriel, HD avait averti que les Américains réduisaient leurs grands projets de rénovation, confrontés à une incertitude macroéconomique croissante et à un marché immobilier morose, mis à rude épreuve par les pressions liées à l’accessibilité financière

** L'action HD a reculé d’environ 2 % depuis le début de l’année, sous-performant ainsi la hausse de 13 % enregistrée par l’indice S&P 500 .SPX

** Le titre se négociait récemment à environ 22 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui correspond à sa moyenne sur cinq ans – LSEG