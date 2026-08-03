PRÉVISIONS : le chiffre d'affaires de Merck devrait progresser au deuxième trimestre, mais un accord pèsera sur le résultat net

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3 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck & Co

MRK.N a reculé de 1,9 % lors de la dernière séance, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue mardi avant l'ouverture du marché

** Wall Street s'attend à ce que MRK, fournisseur du Keytruda, traitement anticancéreux par immunothérapie à succès, annonce une perte ajustée par action de 0,27 dollar au deuxième trimestre, contre un bénéfice par action de 2,19 dollars au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 16,36 milliards de dollars, en hausse d'environ 3,5 % par rapport aux 15,81 milliards de dollars enregistrés il y a un an – données LSEG

** Les résultats devraient inclure une charge d’environ 2,35 dollars par action liée à la finalisation par MRK de l’acquisition de la société de biotechnologie Terns Pharma, annoncée en mars pour un montant de 6,7 milliards de dollars, alors que l’entreprise cherche à renforcer son portefeuille de produits anticancéreux en prévision de l’expiration du brevet du Keytruda plus tard dans la décennie.

** Au cours des huit derniers trimestres, le chiffre d’affaires de MRK a dépassé les prévisions des analystes à sept reprises, tandis que le BPA a dépassé les prévisions à chaque fois

** Le titre s'échangeait dernièrement à 127,76 dollars contre un objectif de cours médian de 137 dollars, selon les données compilées par LSEG, qui recense 32 recommandations d'analystes: huit “achat fort”, 14 “achat” et 10 “conserver”

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé d’environ 21 %, contre une hausse d’environ 11 % pour l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI et d’environ 5 % pour l’indice S&P 500 du secteur de la santé .SPXHC

** Les options sur MRK laissent entrevoir une variation de 4,9 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; le titre a enregistré une variation moyenne de 3,6 % le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres