PRÉVISION : Walmart devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats prévue jeudi

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20 mai - ** L'action Walmart ( WMT.O ) a reculé d'environ 2 % mercredi, alors que le plus grand distributeur mondial devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels, attendus jeudi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon LSEG, les analystes s'attendent à ce que WMT annonce une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 174,98 milliards de dollars, contre 165,61 milliards il y a un an, et un BPA ajusté de 0,66 dollar, contre 0,61 dollar il y a un an

** L'attention pourrait se porter sur les récents efforts de restructuration de la société ainsi que sur les déclarations de ses dirigeants concernant l'impact de la hausse des coûts énergétiques sur les consommateurs

** La société pourrait donner un aperçu des habitudes de consommation d'un large éventail de consommateurs. « Les investisseurs se basent depuis longtemps sur les résultats de Walmart pour évaluer la santé financière du consommateur américain moyen issu de la classe ouvrière », écrit Kent Fung, vice-président chez Fundstrat Research. « Lorsque le géant de la distribution de Bentonville, en Arkansas, publiera ses résultats du premier trimestre demain avant l'ouverture des marchés, les investisseurs pourraient également être en mesure d'évaluer la santé financière des ménages à revenus plus élevés », note-t-il ** Au début du mois, Reuters a rapporté, citant une source, que WMT avait supprimé 1 000 postes afin de simplifier sa structure

** La recommandation moyenne de 43 analystes est « acheter » et le cours cible médian est de 139,50 $; le titre cotait dernièrement à 131,26 $

** L'action a progressé d'environ 18 % depuis le début de l'année, surperformant l'indice Dow Jones .DJI , qui affiche une hausse d'environ 4 %