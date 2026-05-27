PRÉVISION : Salesforce en hausse avant la publication de ses résultats, l'IA sous les projecteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** Les actions de Salesforce ( CRM.N ) ont progressé de 0,4% mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels attendus après la clôture, les investisseurs guettant les signes d'une accélération dans le domaine de l'IA

** Le fournisseur de logiciels cloud devrait afficher un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 12% à 11,05 milliards de dollars et un BPA ajusté de 3,12 dollars contre 2,58 dollars il y a un an, selon LSEG

** Au trimestre dernier, la société a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieur aux estimations, ce qui montre que la demande de logiciels d'entreprise reste sous pression en raison de l'incertitude économique

** Le titre a chuté d'environ 32% depuis le début de l'année, sous-performant la hausse d'environ 10% de l'indice S&P 500 ( .SPX )

** CRM se négociait récemment à 13 fois les bénéfices attendus, bien en dessous de son ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur cinq ans de 30, selon les données de LSEG ** L'investisseur activiste Starboard Value a cédé sa participation dans la société au cours du trimestre clos le 31 mars, selon un document déposé en mai