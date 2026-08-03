PRÉVISION : Les résultats et le chiffre d'affaires de Caterpillar devraient bondir

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3 août - ** L'action Caterpillar ( CAT.N ) a progressé de 2 % à 833,01 dollars lundi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse, l'attention se portant sur la demande pour ses équipements de construction et de production d'électricité

** Selon LSEG, les analystes tablent sur un BPA ajusté trimestriel de 6,20 $ pour un chiffre d'affaires de 19,34 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 4,72 $ et 16,55 milliards de dollars enregistrés il y a un an

** CAT a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de 5 des 8 derniers trimestres, le dernier résultat en deçà des prévisions remontant au deuxième trimestre 2025

** Le titre a bondi d’environ 45 % depuis le début de l’année, le développement des centres de données lié à l’IA ayant stimulé la demande pour ses équipements d’alimentation de secours, contre une hausse de 10,5 % pour l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI ** Sur les 30 analystes qui couvrent Caterpillar Inc, la répartition des recommandations est la suivante: 15 “achat fort” ou “achat”, 14 “conserver” et 1 “vendre” ** L'objectif de cours médian de 950 $ est inchangé depuis deux mois, en hausse par rapport aux 877 $ du 3 mai

** Les options sur CAT laissent entrevoir une variation de 7,3 % du cours de l’action, à la hausse ou à la baisse, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce chiffre est supérieur à la variation moyenne de 4,4 % enregistrée par le titre le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres