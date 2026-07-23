 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PRÉVISION : Les résultats d'AmEx devraient progresser au deuxième trimestre ; les investisseurs se concentrent sur la clientèle aisée
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 20:42
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Jeudi, l'action American Express ( AXP.N ) a reculé de 2,2 % dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs guettant un nouvel élan des dépenses de la part de la clientèle aisée

** Selon LSEG, la société de cartes de crédit devrait afficher une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires trimestriel, à 19,7 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 4,41 dollars, contre 4,08 dollars il y a un an

** Au trimestre précédent, la société a dépassé les estimations de bénéfices, la croissance des dépenses des titulaires de cartes ayant atteint son plus haut niveau depuis trois ans, tirée par les voyages et les loisirs

** AXP a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de sept des huit derniers trimestres, le dernier résultat en deçà des prévisions remontant au quatrième trimestre 2025

** Sur les 32 analystes qui couvrent AXP, la répartition des recommandations est la suivante: 16 "achat fort" ou "achat", 15 "conserver" et 1 "vente forte"

** L'objectif de cours médian, à 367 dollars, est en hausse par rapport aux 355 dollars enregistrés il y a un mois

** L'action AXP affiche une baisse d'environ 7,8 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 7,4 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI

** Les options sur AXP laissent entrevoir une variation de 3,6 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi; le titre a enregistré une variation moyenne de 3,0 % le jour de la publication des résultats, au cours des huit derniers trimestres

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
326,130 USD NYSE -4,26%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 947,25 Pts Index Ex +0,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank