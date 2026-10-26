PRÉVISION : le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Sherwin-Williams devraient progresser au troisième trimestre

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26 octobre - ** Lundi, l'action de Sherwin-Williams Co

SHW.N a clôturé en baisse de 0,6% à 335,16 dollars, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés mardi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon LSEG, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires trimestriel du fabricant de peintures et de revêtements progresse de 7% pour atteindre 6,78 milliards de dollars, avec un BPA ajusté estimé à 3,68 dollars contre 3,59 dollars il y a un an

** SHW a atteint ou dépassé les estimations de BPA lors de six des huit derniers trimestres, le dernier résultat inférieur aux prévisions remontant au deuxième trimestre 2025

** En juillet, la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel et annoncé une hausse de 8% des prix pour son segment « Paint Stores Group » afin de contrer les pressions inflationnistes

** Ces résultats interviennent dans la foulée d’un projet de fusion de 25 milliards de dollars entre les concurrents AkzoNobel AKZO.AS et Axalta AXTA.N , signe d’une consolidation sur le marché mondial des revêtements

** Sur les 28 analystes qui couvrent Sherwin-Williams Co, les recommandations se répartissent comme suit: 15 "achat ferme" ou "acheter" et 13 "conserver"

** L'objectif de cours médian de 396 dollars est en baisse par rapport aux 398 dollars d'il y a un mois

** L'action SHW affiche une hausse d'environ 3% depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 9% pour l'indice Dow Jones Industriel .DJI