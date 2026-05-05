PRÉVISION : Kraft Heinz devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action au premier trimestre

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5 mai - * L'action Kraft Heinz KHC.O a progressé d'environ 0,8% mardi, mais elle est en passe d'enregistrer une troisième journée consécutive de baisse, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs guettant les premiers signes de la stratégie de redressement mise en place par le nouveau directeur général

** Pour le fabricant de produits alimentaires emballés, les estimations consensuelles de Wall Street pour le premier trimestre tablaient sur un BPA ajusté de 0,50 $ contre 0,62 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 5,885 milliards de dollars, soit 1,9% de moins que les 5,999 milliards de dollars du premier trimestre 2025, selon LSEG ** En février , le nouveau directeur général Steve Cahillane a suspendu la scission prévue de la société afin de réinvestir dans l'activité, qualifiant ses défis de “surmontables” malgré des prévisions en demi-teinte pour 2026

** Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande des consommateurs et à la question de savoir si les investissements prévus dans le marketing et la R&D portent leurs fruits

** L'action a chuté d'environ 7% depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 9% pour le Nasdaq .IXIC , et s'échangeait récemment à environ 24% en dessous de son plus haut sur 52 semaines

** KHC s'échangeait récemment à environ 11 fois les bénéfices prévisionnels, soit légèrement en dessous de sa moyenne sur cinq ans d'environ 12 fois, selon LSEG