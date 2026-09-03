PRÉVISION : Docusign en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action Docusign DOCU.O progresse d'environ 0,7 % ce jeudi; la société devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels, attendus après la clôture du marché

** Les investisseurs pourraient se concentrer sur la croissance du chiffre d'affaires et les prévisions annuelles de la société

** Le fournisseur de logiciels de signature électronique devrait afficher une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, passant de 800,64 millions de dollars à 867,4 millions de dollars; le BPA ajusté devrait passer de 0,92 dollar il y a un an à 1,09 dollar, selon LSEG

** Le titre a reculé de près de 4 % depuis le début de l'année, sous-performant l'indice Nasdaq .IXIC , en hausse de plus de 14 %

** Cette semaine, BTIG a relevé son objectif de cours sur DOCU de 60 à 75 dollars

** Le cours cible médian à 12 mois des 23 analystes s’établit à 55 $; le titre cotait dernièrement à 65,88 $

** Selon LSEG, les recommandations des analystes sur le titre comprennent cinq notes “achat fort” ou “achat”, 17 notes “conserver” et une note “vendre”