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PRÉVISION : Docusign en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 21:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action Docusign DOCU.O progresse d'environ 0,7 % ce jeudi; la société devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels, attendus après la clôture du marché

** Les investisseurs pourraient se concentrer sur la croissance du chiffre d'affaires et les prévisions annuelles de la société

** Le fournisseur de logiciels de signature électronique devrait afficher une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, passant de 800,64 millions de dollars à 867,4 millions de dollars; le BPA ajusté devrait passer de 0,92 dollar il y a un an à 1,09 dollar, selon LSEG

** Le titre a reculé de près de 4 % depuis le début de l'année, sous-performant l'indice Nasdaq .IXIC , en hausse de plus de 14 %

** Cette semaine, BTIG a relevé son objectif de cours sur DOCU de 60 à 75 dollars

** Le cours cible médian à 12 mois des 23 analystes s’établit à 55 $; le titre cotait dernièrement à 65,88 $

** Selon LSEG, les recommandations des analystes sur le titre comprennent cinq notes “achat fort” ou “achat”, 17 notes “conserver” et une note “vendre”

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 21:10:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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