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PREVIEW-Tesla devrait annoncer une forte croissance de ses ventes de véhicules électriques
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 18:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 1,1 % à 390,76 $ avant la publication des résultats trimestriels de l'entreprise, prévue après la clôture des marchés mercredi

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que TSLA enregistre une forte croissance de ses bénéfices, avec un chiffre d'affaires en hausse de 17%, grâce aux ventes de véhicules électriques et aux revenus issus de la production d'énergie solaire. Le BPA ajusté devrait augmenter d'environ 37 %, passant de 27 cents à 37 cents ** Les ventes de TSLA ont augmenté en Chine, son deuxième plus grand marché après les États-Unis.

** Le chiffre d'affaires de TSLA a été inférieur aux attentes cinq fois au cours des huit derniers trimestres, tandis que le BPA a manqué les estimations six fois

** 54 analystes couvrent TSLA, lui attribuant une note moyenne de "HOLD" et un PT médian de 420 $, selon les données de LSEG

** TSLA en baisse de 13,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 5,7 % pour l'indice Nasdaq Composite

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