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Prêt-à-porter: des ventes stables pour SMCP, avec des disparités selon les régions
information fournie par Boursorama avec AFP 28/04/2026 à 07:59

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Les ventes du groupe de prêt-à-porter SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, sont restées stables au premier trimestre (-0,8% sur un an) et progressent dans toutes les zones géographiques sauf en France.

Le chiffre d'affaires s'établit à 287 millions d'euros, selon le communiqué du groupe français publié mardi.

SMCP enregistre une performance de +11,7% de ses ventes en Amérique, de +4,9% en Europe (hors France) et Moyen-Orient ainsi que de +2,6% en Asie-Pacifique.

Seule la France est en recul, avec un chiffre d'affaires baissant de 13% (89 millions d'euros), "pénalisée par un contexte de consommation atone" et "la contraction du réseau de magasins (BHV-SGM)", selon le communiqué.

En effet, SMCP a fermé 25 points de vente en 2025 au sein du BHV à Paris et d'ex-Galeries Lafayette rebaptisées BHV en province (Limoges, Dijon, Grenoble, Reims, Angers), en raison d'impayés avec la SGM, l'exploitant du BHV, avait alors justifié le groupe de mode.

Cette baisse des ventes au national s'explique aussi par "une moindre contribution des soldes officielles de janvier", détaille la directrice générale du groupe Isabelle Guichot, citée dans le communiqué, SMCP ayant adopté une stratégie consistant à peu solder ses marques.

En Amérique, les ventes s'établissent à 44 millions d'euros et en Asie-Pacifique à 51 millions.

En Europe (toujours hors France) et au Moyen-Orient, elles s'élèvent à 103 millions d'euros, un chiffre d'affaires qui "n'est pas impacté" par la guerre au Moyen-Orient "à ce stade, les livraisons de la collection Eté 2026 ayant été effectuées avant le début du conflit", indique SMCP.

Dans le détail, Maje s'en tire le mieux, avec une progression de 5% des ventes, tandis que Sandro enregistre une légère baisse (-1,4%) et les deux autres enseignes (Claudie Pierlot et Fursac) une chute de 15,1%.

"Au premier trimestre 2026, le groupe a fait preuve de résilience dans un contexte dégradé", a insisté Mme Guichot, qui a loué "la bonne dynamique enregistrée dans la plupart des régions", preuve de "la solidité de notre modèle et la pertinence de notre exécution".

Présent dans 59 pays, SMCP comprend un réseau d'environ 1.600 points de vente.

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