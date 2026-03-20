Prestige Consumer rachète la marque Breathe Right pour 1,05 milliard de dollars

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(Ajout de détails dans les paragraphes 2, 3, 5, 7 et de contexte dans le paragraphe 8)

Le fabricant américain de produits de santé grand public Prestige Consumer Healthcare PBH.N a déclaré vendredi qu'il achèterait la marque Breathe Right et d'autres actifs de Foundation Consumer Healthcare dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,045 milliard de dollars.

La transaction équivaut également à environ 900 millions de dollars après les avantages fiscaux, a déclaré Prestige.

L'acquisition de Breathe Right, une marque populaire de bandelettes nasales, représente l'expansion de la société dans une nouvelle catégorie.

La marque Breathe Right, qui devrait être la plus importante du portefeuille de Prestige, a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars et un bénéfice de base de 95 millions de dollars en 2025.

"L'acquisition d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans notre cadre discipliné de fusions et d'acquisitions et la marque Breathe Right enrichit notre portefeuille à long terme", a déclaré Ron Lombardi, directeur général de Prestige.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.

La société s'attend à ce que cette acquisition ait un effet relutif sur son bénéfice de base.

Prestige, qui développe et distribue des produits de santé et de soins personnels en vente libre en Amérique du Nord, en Australie et sur d'autres marchés mondiaux, a battu jeudi les estimations de revenus du troisième trimestre .