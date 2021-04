Pressés par leurs clients, les sélectionneurs de fonds réclament davantage de produits ESG

(NEWSManagers.com) - L' année 2020 fut, sans conteste, celle de l' investissement ESG. La collecte nette dans le monde a atteint 152 milliards de dollars, et les encours sous gestion ont grimpé à 1.600 milliards. Et cette tendance devrait s' accélérer, avec une adoption croissante des différents standards verts par les investisseurs professionnels.

Natixis IM vient de publier une étude récapitulant les résultats d' une série d'enquêtes menées auprès de professionnels de la gestion sur la manière dont ils appliquent l'ESG. Les enquêteurs ont, pour ce faire, interrogé 500 investisseurs institutionnels, 400 sélectionneurs de fonds, et 2.700 professionnels de la finance.

Il en ressort que 86% des sélectionneurs de fonds envisagent d' accroître la part de fonds ESG dans leur offre. Ils expliquent avant tout cette hausse par la pression des clients (61% des répondants). L' alignement des stratégies de gestion avec les valeurs de la société se trouve en deuxième position, pour 55% des sélectionneurs de fonds. Les éléments traditionnels de l' analyse financière, comme obtenir un meilleur couple rendement-risque, ou une meilleure diversification, ont été cités par à peine moins du quart des sondés.

Chez les investisseurs institutionnels, les raisons des choix de gestion ESG sont légèrement différentes. Ceux-ci cherchent avant tout à aligner les valeurs de l' entreprise avec la gestion (57%), et à influencer le comportement des entreprises (35%). Seul un quart des répondants appliquent une gestion ESG en raison de la politique d' investissement. Ils sont tout de même 62% à penser que l' on peut trouver de l' alpha dans l' ESG, contre 50% il y a six ans.

L' investissement thématique a explosé en deux ans

L' adoption des normes durables se répand finalement à grande vitesse chez les investisseurs professionnels, puisque 72 % des investisseurs institutionnels et 77 % des sélectionneurs de fonds professionnels appliquent désormais des stratégies ESG, contre respectivement 61% et 65% il y a trois ans.

Les méthodes de gestion ESG sont variées, tant chez les investisseurs institutionnels que les sélectionneurs de fonds (voir graphique). Toutefois, l' intégration de critères ESG reste prédominante, et l' engagement actionnarial un peu moins utilisé. Au global, on note surtout une forte hausse générale de l' adoption des différentes méthodes, avec une explosion de l' investissement thématique, passée de 6% des sélectionneurs de fonds en 2019 à 43% en 2021.

Dans leurs analyses non-financières, les investisseurs se basent avant tout sur les fournisseurs de données externes, comme Sustainalytics et MSCI ESG ratings (60% des institutionnels et 63% des sélectionneurs de fonds). Les autres sources d' informations, comme les médias, les ONG, ou les consultants externes, sont globalement utilisés respectivement par un quart des sondés.