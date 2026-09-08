Presse / Wall Street Journal - 8 septembre

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Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La société EverBank Financial, basée en Floride, a accepté d'acquérir WaFd WAFD.O , une petite banque de la région du nord-ouest du Pacifique, dans le cadre d'une opération de fusion inversée de 3,9 milliards de dollars

- Volkswagen VOWG.DE a annoncé la vente de son usine de la ville allemande d'Osnabrück à la société israélienne Aurelius Capital et à l'État de Basse-Saxe, qui envisagent de réaffecter le site à la fabrication d'équipements de défense.

- Le fabricant chinois de pièces automobiles Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems 601799.SS a annoncé des sanctions à l'encontre de quatre dirigeants après avoir essuyé une vague de critiques pour avoir licencié plus d'une centaine de jeunes diplômés.

- Le président américain Donald Trump a publié une série de messages sur les réseaux sociaux en faveur du changement de nom de l'État du Nouveau-Mexique en "New America" alors que les négociations commerciales tendues avec le Mexique s'intensifient.

- Hunter Biden, fils de l'ancien président américain Joe Biden, lance une "meme coin" baptisée $LAPTOP sur Base, un registre numérique lancé par Coinbase Global COIN.O .