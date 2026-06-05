Presse : Wall Street Journal - 5 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Des hauts responsables américains ont évoqué la possibilité que le gouvernement fédéral prenne des participations dans de grandes entreprises d'intelligence artificielle .

- La Food and Drug Administration a lancé une étude de sécurité sur la pilule abortive, également connue sous le nom de mifépristone.

- Anthropic appelle les principaux laboratoires d'intelligence artificielle à envisager de ralentir le rythme de développement.

- JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N , Citigroup

C.N , Wells Fargo WFC.N et d'autres grandes banques commerciales prévoient de lancer un réseau de dépôts tokenisés l'année prochaine.