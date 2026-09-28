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Presse / Wall Street Journal - 28 septembre
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 08:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Des responsables américains ont déclaré que Washington n'avait pas l'intention de vendre des armes à la Chine, après que l'ambassadeur David Perdue eut affirmé que Donald Trump avait « à un moment donné » proposé de conclure un accord visant à transférer des armes américaines au dirigeant chinois Xi Jinping.

- Le président Trump et le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, ont partagé un dîner privé à la Maison Blanche dimanche soir.

- En juin, des agents d'OpenAI ont utilisé des techniques agressives pour accéder à des données sur un site web des Nations unies.

- Warburg Pincus a amélioré son offre d'achat de la société australienne Ingenia Communities, portant celle-ci à 1,5 milliard de dollars américains INA.AX .

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