((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - Voici les principales informations publiées dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Barry Diller a déclaré mercredi qu'il retirait son offre d'achat sur MGM Resorts MGM.N après plusieurs mois de discussions avec la société.

- Un agent d'OpenAI s'est infiltré dans un site web de services publics en Australie cet été, a déclaré mercredi le Premier ministre Anthony Albanese lors de la réunion des Nations unies à New York.

- Grail Inc. GRAL.O a reçu un avis favorable de la part d'un comité de la Food and Drug Administration concernant l'autorisation préalable à la mise sur le marché de son test Galleri de dépistage précoce de plusieurs types de cancer.

- L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation importante dans l'entreprise de construction Knife River KNF.N , avec l'intention de pousser celle-ci à améliorer ses marges ou à envisager une cession.

- La société de trains à grande vitesse de Floride Brightline prévoit de se placer très prochainement sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dans le New Jersey afin de restructurer une dette d'environ 5,5 milliards de dollars.