Presse : Wall Street Journal - 22 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- SpaceX, la société d'Elon Musk, a reporté le lancement de la toute dernière version de sa fusée Starship , retardant ainsi les débuts d'un véhicule essentiel à son avenir.

- La marque de cinéma haut de gamme IMAX IMAX.N envisage une vente et a approché des sociétés de divertissement en tant qu'acheteurs potentiels.

- L'administration Trump accorde 2 milliards de dollars de subventions à neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, y compris des prises de participation du gouvernement américain.

- Parker-Hannifin PH.N a conclu un accord pour acquérir la division aérospatiale commerciale et de défense de Circor auprès de KKR KKR.N pour 2,55 milliards de dollars en espèces.

- Exxon Mobil XOM.N est en conflit avec les sociétés de conseil en vote par procuration Glass Lewis et ISS au sujet de son projet de transférer son siège social au Texas.